صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد تا مری شاہراہ منصوبہ پر 2سال میں4ارب 85کروڑ خرچ

  • پاکستان
اسلام آباد تا مری شاہراہ منصوبہ پر 2سال میں4ارب 85کروڑ خرچ

اسلام آباد (ایس ایم زمان)این ایچ اے نے گزشتہ دو مالی سالوں یعنی2025 -2024- اور 2026- 2025- میں اسلام آباد تا مری دو رویہ شاہراہ منصوبے کی مرمت، دیکھ بھال اور کنسلٹنسی سروسز کی مد میں مجموعی طور پر 4 ارب 85 کروڑ 6 لاکھ 70 ہزار روپے کے اخراجات کیے۔۔۔

 جبکہ 1 ارب 65 کروڑ 63 لاکھ 70 ہزار روپے کے مکمل شدہ کاموں کی ادائیگیاں تاحال واجب الادا ہیں۔ گزشتہ دو مالی سالوں کے دوران مختلف نوعیت کے کاموں کے لیے اصل کنٹریکٹ لاگت 7 ارب 29 کروڑ 42 لاکھ 70 ہزار روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جو نظر ثانی کے بعد بڑھ کر 7 ارب 40 کروڑ 99 لاکھ 30 ہزار روپے ہو گیا ۔مالی سال 2025- 2024 میں مری شاہراہ پر مجموعی طور پر 16 کروڑ 15 لاکھ 20 ہزار روپے خرچ کیے گئے ۔ اسی طرح سال 2025-2024- میں خصوصی دیکھ بھال پر 3 کروڑ 96 لاکھ 20 ہزار روپے خرچ کیے گئے ، کنٹریکٹ لاگت 5 کروڑ 19 لاکھ 60 ہزار روپے مقرر تھی۔ دستاویز کے مطابق 2026 -2025 کے دوران مری شاہراہ پر مجموعی طور پر 4 ارب 68 کروڑ 91 لاکھ 50 ہزار روپے خرچ کیے گئے ۔ این ایچ اے کے مالی سال2026 -2025- کے اخراجات کے مطابق کنسلٹنسی سروسز کی مد میں 2 کروڑ 21 لاکھ 70 ہزار روپے خرچ کیے گئے ۔ سب سے زیادہ رقم سپیشل مینٹی نینس پر خرچ کی گئی جس کی مد میں 2 ارب 77 کروڑ 31 لاکھ 40 ہزار روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بحرین :امریکی فوجی اڈے پر ایران کا میزائل اور ڈرون حملہ،دھماکے

اسرائیلی بمباری، حماس کا اہم کمانڈر سمیر ابو یونس شہید

برطانوی وزیراعظم کا معاون تقریر بہتر بنانے کیلئے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے پکڑا گیا

اسپیس ایکس کا تاریخی کارنامہ، مدار سے لوٹتے اسٹار شپ کو پہلی بار فضا میں ہی پکڑ لیا

چین کے بڑھتے اثرورسوخ کا مقابلہ آسٹریلیا اور فلپائن میں دفاعی معاہدہ

آسیان ممالک کا میانمار سے مرحلہ وار روابط بحال کرنے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak