مولانا ہدایت اللہ شاہ کی وفات میرے لیے ناقابلِ تلافی نقصان ،فضل الرحمن
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے)سابق سینیٹر ،مرکزی شوریٰ کے رکن و امیر جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ مولانا سید ہدایت اللہ شاہ کی وفات پر مولانا فضل الرحمن نے۔۔۔
گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئیکہا مولانا ہدایت اللہ شاہ کی وفات جماعت، دینی حلقوں اور ذاتی طور پہ میرے لیے ایک بڑا صدمہ اور ناقابلِ تلافی نقصان ہے ۔ میں ایک مخلص، وفاشعار اور قابلِ اعتماد ساتھی سے محروم ہوگیا ہوں۔
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