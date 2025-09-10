صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی بالر عثمان خان شنواری کا عالمی کرکٹ کو خیر باد

  • کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر عثمان خان شنواری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔

31 سالہ عثمان شنواری نے 2013 سے 2019 تک قومی ٹیم کی نمائندگی کی۔ اپنے چھ سالہ کیریئر کے دوران انہوں نے ایک ٹیسٹ، 17 ون ڈے اور 16 ٹی 20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ۔ ٹیسٹ کرکٹ میں ایک وکٹ حاصل کرنے والے شنواری نے ایک روزہ میچوں میں 34 اور ٹی 20 فارمیٹ میں 13 کھلاڑیوں کو آٹ کیا۔ ان کی نمایاں کارکردگیوں میں سری لنکا کے خلاف دو بار پانچ وکٹیں حاصل کرنا شامل ہے ۔ عثمان شنواری 2018 کے ایشیا کپ میں بھی قومی سکواڈ کا حصہ تھے ۔

 

