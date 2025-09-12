وسیم اکرم کا بابراعظم کو ٹی ٹونٹی میں شامل کرنیکا مطالبہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق قومی کپتان وسیم اکرم نے بابراعظم کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔بابراعظم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز میں دوسرے نمبر پر ہیں۔۔۔
گزشتہ سال دسمبر میں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے بعد سے ٹیم سے باہر ہیں، رواں ایشیا کپ کے لیے بھی ان کا انتخاب نہیں کیا گیا، کیونکہ سلیکٹرز نے آئندہ سال شیڈول ورلڈ کپ کے پیشِ نظر نوجوان کھلاڑیوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے ۔وسیم اکرم نے ایک بھارتی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بابر ٹی ٹونٹی میں ضرور ہوں، ذرا سوچیں اگر کسی مشکل وکٹ پر آپ نے 150 یا 160 کے ہدف تعاقب کرنا ہو تو بابر کی موجودگی بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے ، کھیل میں تھوڑی تبدیلی کرنا پڑے گی، لیکن ایسے مواقع پر بابر جیسے بیٹر کا ہونا ضروری ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم نے پچھلے چار پانچ سال میں بابر اور رضوان کو بطور اوپنر بھرپور موقع دیا اور دونوں نے اچھا کھیلا لیکن وہ اتنی مستقل مزاجی سے پرفارم نہیں کر سکے جس کی توقع تھی، اسی لیے اب نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے ۔وسیم اکرم نے موجودہ پاکستانی ٹیم بالخصوص کپتان سلمان علی آغا کی جرات مندانہ سوچ کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کھلاڑی ٹاپ ٹیموں کو بھی باقاعدگی سے شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔