بھارتی کرکٹر سمرتی مندھانا اور گلوکار پالاش مچل کی شادی منسوخ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارتی ویمن کرکٹ ٹیم کی سٹار اوپنر سمرتی مندھانا اور مشہور گلوکار پالاش مچل کی شادی باقاعدہ طور پر منسوخ کر دی گئی، سمریتی مندھانا نے انسٹاگرام سٹوری میں مختصر مگر واضح بیان دیتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کی شادی منسوخ ہوچکی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ وہ ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو حد سے زیادہ پرائیویٹ رکھتی ہیں اور اسی لیے وہ صرف اتنا بتانا چاہتی ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی۔سمریتی کے اعلان کے فوراً بعد پالاش مچل نے بھی انسٹاگرام پر ایک طویل نوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے بے وفائی سے متعلق گردش کرتی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر بے بنیاد باتوں نے انہیں شدید تکلیف پہنچائی ہے ۔پالاش نے اس دور کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے وقار کے ساتھ سنبھالیں گے ۔انہوں نے خبردار کیا کہ جھوٹے اور الزام تراش مواد پھیلانے والوں کے خلاف ان کی ٹیم سخت قانونی کارروائی کرے گی۔نئی شادی کی تاریخ 7 دسمبر کی افواہیں بھی گردش کرتی رہیں، آخرکار، سمریتی اور پالاش کی جانب سے تصدیق کے بعد تمام چہ مگوئیاں ختم ہوگئیں۔
چ