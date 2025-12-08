صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز: پاک آرمی کی 7 گولڈ میڈلز کیساتھ برتری مستحکم

  • کھیلوں کی دنیا
کراچی (سپورٹس ڈیسک )نیشنل گیمز کے شوٹنگ کے مقابلوں میں پاکستان آرمی نے 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ اپنی برتری مستحکم کر لی، نیوی نے 5 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر قبضہ برقرار رکھا ہے۔

دوسرے روز کے نتائج کے مطابق 10میٹرز ایئر پسٹل ویمنز مقابلوں میں نیوی کی رابعہ کبیر نے گولڈ، آرمی کی رمشا ندیم نے سلور اور نیوی کی رسام گل نے برانز میڈل جیتا۔اسی کیٹیگری کے ٹیم ایونٹ میں پاکستان نیوی نے گولڈ، آرمی نے سلور اور ایچ ای سی نے برانز میڈل جیتا۔25 میٹرز ریپڈ پسٹل کے انفرادی مقابلوں میں آرمی کے محمد شبیر نے گولڈ، نیوی کے جی ایم بشیر نے سلور اور نیوی کے مقبول حسین نے برانز میڈل جیتا۔ٹیم ایونٹ میں نیوی نے گولڈ، آرمی نے سلور اور پی اے ایف نے برانز میڈٖل اپنے نام کیا۔اسکیٹ اولمپک مقابلوں میں آرمی کے امام ہارون نے گولڈ، نیوی کے آصف محمود نے سلور اور آصف علی نے برانز میڈل جیتا۔ 

 

