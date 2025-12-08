نیشنل گیمز: پاک آرمی کی 7 گولڈ میڈلز کیساتھ برتری مستحکم
کراچی (سپورٹس ڈیسک )نیشنل گیمز کے شوٹنگ کے مقابلوں میں پاکستان آرمی نے 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ اپنی برتری مستحکم کر لی، نیوی نے 5 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر قبضہ برقرار رکھا ہے۔
دوسرے روز کے نتائج کے مطابق 10میٹرز ایئر پسٹل ویمنز مقابلوں میں نیوی کی رابعہ کبیر نے گولڈ، آرمی کی رمشا ندیم نے سلور اور نیوی کی رسام گل نے برانز میڈل جیتا۔اسی کیٹیگری کے ٹیم ایونٹ میں پاکستان نیوی نے گولڈ، آرمی نے سلور اور ایچ ای سی نے برانز میڈل جیتا۔25 میٹرز ریپڈ پسٹل کے انفرادی مقابلوں میں آرمی کے محمد شبیر نے گولڈ، نیوی کے جی ایم بشیر نے سلور اور نیوی کے مقبول حسین نے برانز میڈل جیتا۔ٹیم ایونٹ میں نیوی نے گولڈ، آرمی نے سلور اور پی اے ایف نے برانز میڈٖل اپنے نام کیا۔اسکیٹ اولمپک مقابلوں میں آرمی کے امام ہارون نے گولڈ، نیوی کے آصف محمود نے سلور اور آصف علی نے برانز میڈل جیتا۔