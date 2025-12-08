صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حب آٹو کراس ریلی شامق سعید نے جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )حب آٹو کراس ریلی شامق سعید نے جیت لی ،انہوں نے 1 اعشاریہ 2 کلو میٹر کا فاصلہ 47 اعشاریہ 54 سیکنڈز میں طے کیا۔

شامق سعید نے ریلی کے ساتھ فاسٹیٹ ڈرائیور آف دی ڈے کا ایوارڈ بھی جیتا۔پری پیئرڈ بی کیٹیگری میں عمر کھوڑو اور ڈی کیٹگری میں فراز شیروانی فاتح رہے ، عمر کھوڑو نے فاصلہ 48 اعشاریہ 79 سیکنڈز میں طے کیا۔اسٹاک اے میں مبشر، بی میں یاسر، سی میں عاصم اور سی میں سالک ساجد فاتح رہے ۔نئے ڈرائیورز کی کیٹیگری میں دانیال احمد فاتح رہے ، اسی کیٹیگری میں واحد خاتون ڈرائیور لائبہ حسین کا ساتواں نمبر رہا۔

 

