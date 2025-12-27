صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی کرکٹ ترقی کی راہ پر گامزن :ڈائریکٹر آ پریشنز پی سی بی

  • کھیلوں کی دنیا
قومی کرکٹ ترقی کی راہ پر گامزن :ڈائریکٹر آ پریشنز پی سی بی

ملک کے اداروں کوانڈر23 کی کرکٹ ٹیمیں بنانے کا کہا گیا ہے ،عبداللہ خرم

لاہور (سپورٹس ڈیسک)ڈائریکٹر کرکٹ آ پریشنز پاکستان کرکٹ بورڈ عبداللہ خرم نیازی نے کہاہے کہ کراچی کے کھلاڑیوں نے اچھی کرکٹ کھیل کر قائدِ اعظم ٹرافی جیتی ہے جس پر صدر ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی ندیم عمراور تمام زونل عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ، کراچی کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے اپنے شہر کے لوگوں کے لئے ٹورنامنٹ جیتا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔

ان خیالات کا اظہارانہوں نے کوآرڈینیٹر صدرآرسی اے کراچی اعظم خان کے ہمراہ ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی آ فس کے دورے کے موقع پر زونل آ فیشلز سے ملاقات میں کیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سرپرستی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔انھوں کہاکہ ملک کے اداروں کوانڈر23 کی کرکٹ ٹیمیں بنانے کا کہا گیا ہے جن کے قومی سطح پر ٹورنامنٹس کرائے جائینگے ،اس سے ملک کو ریجنز سے نئے کھلاڑی ملیں گے اورپی سی بی ان کھلاڑیوں کو اکیڈمیز میں تربیت دے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے ، 2 گاڑیاں، 3موٹرسائیکل چوری

سگیاں:ٹرالی کو ٹکر، موٹرسائیکل سوار 2نوجوان جاں بحق، تیسرا زخمی

قصور: نگرایم پورہ میں فائرنگ، نوجوان زخمی، ملزم فرار

توحید ٹاؤن پتوکی میں موبائل چوری، مقدمہ درج

شہری کے ساتھ نوسربازی تین لاکھ سے محروم کردیا گیا

ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak