بنگلادیش کی حمایت میں آئی سی سی کو خط، پی سی بی لاعلم
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی سی بی نے بنگلادیشی مؤقف کی حمایت میں آئی سی سی کو خط لکھے جانے کی خبروں سے لاعلمی ظاہر کردی۔
ترجمان پی سی بی کے مطابق آئی سی سی کو بنگلادیش کے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کھیلنے کے لیے بھارت نہ جانے سے متعلق لکھے گئے خط کے معاملے کا کوئی علم نہیں ہے ۔پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی یہ میڈیا سے ہی معلوم ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے ۔دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی سی بی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بنگلادیش کی شرکت سے متعلق حتمی فیصلے سے ایک روز قبل آئی سی سی کو خط لکھ کر بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے مؤقف کی حمایت کی ہے ۔خط میں کہا گیا ہے کہ خطے میں موجود سیاسی کشیدگی کے پیشِ نظر بنگلادیش کا بھارت میں میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ قابلِ فہم ہے ۔ذرائع کے مطابق پی سی بی نے یہ خط آئی سی سی بورڈ کے دیگر اراکین کو بھی ارسال کیا۔