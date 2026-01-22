صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلادیش کی حمایت میں آئی سی سی کو خط، پی سی بی لاعلم

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی سی بی نے بنگلادیشی مؤقف کی حمایت میں آئی سی سی کو خط لکھے جانے کی خبروں سے لاعلمی ظاہر کردی۔

ترجمان پی سی بی کے مطابق آئی سی سی کو بنگلادیش کے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کھیلنے کے لیے بھارت نہ جانے سے متعلق لکھے گئے خط کے معاملے کا کوئی علم نہیں ہے ۔پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی یہ میڈیا سے ہی معلوم ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے ۔دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی سی بی نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بنگلادیش کی شرکت سے متعلق حتمی فیصلے سے ایک روز قبل آئی سی سی کو خط لکھ کر بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے مؤقف کی حمایت کی ہے ۔خط میں کہا گیا ہے کہ خطے میں موجود سیاسی کشیدگی کے پیشِ نظر بنگلادیش کا بھارت میں میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ قابلِ فہم ہے ۔ذرائع کے مطابق پی سی بی نے یہ خط آئی سی سی بورڈ کے دیگر اراکین کو بھی ارسال کیا۔

