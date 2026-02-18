بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے پر کڑی تنقید
لاہور(سپورٹس ڈیسک )برطانوی اور بھارتی صحافیوں نے بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستان کرکٹ ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے پر کڑی تنقید کی ہے ۔۔
بھارتی ٹاک شو میں بھارتی نژاد برطانوی صحافی اور مصنف می ہربوس اور بھارتی سپورٹس جرنلسٹ ایاز میمن نے ہاتھ نہ ملانے کو کھیل کی روح کے منافی قرار دیا۔برطانوی صحافی اور مصنف می ہربوس کا کہنا تھا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا ملک کی نادانی کو ظاہر کرتا ہے ، جو اپنے لڑکوں کو یہ سکھا رہا ہے ، ایک ایسا ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عالمی طاقت ہے اور جو عظمت اور اقتصادی طاقت کی بلندیوں تک پہنچنے والا ہے ۔ایاز میمن نے کہا کہ ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) خود سے نہیں کر سکتا یہ کام بھارتی حکومت کے کہنے پر ہی ہوا ہے ۔