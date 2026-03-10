صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈین ویلز ٹینس ،سنراور الیگزینڈر ٹاپ 16 میں داخل

  • کھیلوں کی دنیا
انڈین ویلز ٹینس ،سنراور الیگزینڈر ٹاپ 16 میں داخل

انڈین ویلز ٹینس ،سنراور الیگزینڈر ٹاپ 16 میں داخل ارینا سبالینکا اور ناؤمی اوساکا خواتین کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئیں

کیلیفورنیا (سپورٹس ڈیسک)اٹلی کے نامور ٹینس سٹار و ایونٹ کے سیکنڈ سیڈڈ جینک سنر اور جرمنی کے ٹینس کھلاڑی الیگزینڈرزویروف اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت اے ٹی پی انڈین ویلز اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ۔ جینک سنر نے کینیڈین حریف ڈینس شاپووالوف کو شکست دی جبکہ جرمنی کے الیگزینڈر زویروف نے تیسرے راؤنڈ کے میچ میں میزبان حریف برینڈن ناکشیما کو سخت مقابلے کے بعد ہر اکر ٹاپ 16 راؤنڈ تک رسائی حاصل کی۔ بیلاروس کی ٹینس سٹار ارینا سبالینکا اور جاپان کی ٹینس سٹار ناؤمی اوساکا خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئیں ۔ سبالینکا نے انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 سالہ رومانیہ کی حریف ٹینس کھلاڑی جیکولین کرسٹیان کو سٹریٹ سیٹس میں4-6 اور 1-6سے شکست دے کر ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لئے کوالیفائی کرلیا ، جہاں ان کا مقابلہ جاپان کی ناؤمی اوساکا سے ہوگا۔ناؤمی اوساکا نے تیسرے راؤنڈ کے میچ میں حریف 24 سالہ کولمبیا کی ماریا کیملا اوسوریو سیرانو کو1-6، 6-3 اور 1-6 سے شکست دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

14 وارداتیں، 8شہریوں سے ساڑھے 13لاکھ لوٹ لئے

لاہور:سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے ، زیر حراست 4ملزم ہلاک

جڑانوالہ:فیکٹری بس الٹ گئی، 2جاں بحق، 21زخمی

ناجائز اسلحہ کے 3ملزم گرفتار

سوسے زائد پتنگوں کی سپلائی ناکام ،پتنگ ڈیلر پکڑا گیا

نومولود بچی 24 گھنٹے کے اندر ساہیوال سے بازیاب،ملزمہ گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak