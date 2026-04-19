قلندرز کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل ساتویں شکست
قلندرز نے 4وکٹوں کے نقصان پر 210رنزبنائے ،فخر زمان نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 54گیندوں پر 84رنز کی شاندار اننگز کھیلی 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز 9وکٹوں پر 178رنز بناسکے ،ایونٹ میں پلے آف مرحلے کی دوڑ سے آؤٹ ہونیوالی پہلی ٹیم بن گئی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں راولپنڈیز اپنا 7واں میچ بھی ہار گئے ، اس مرتبہ لاہور قلندرز نے 32 رنز سے شکست دے دی، جس کے ساتھ ہی راولپنڈیز ایونٹ میں پلے آف مرحلے کی دوڑ سے آؤٹ ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی۔کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے 27ویں میچ میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے ۔فخر زمان نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 54 گیندوں پر 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ نوجوان محمد فاروق نے 41 گیندوں پر 63رنز بنائے جبکہ عبداللّٰہ شفیق 18 گیندوں پر 26رنز بنا کر آؤٹ رہے ۔اختتامی لمحات میں آصف علی نے 6 گیندوں پر 18 رنز بنا کر ٹیم کو 200کا ہندسہ بھی عبور کروایا۔ راولپنڈیز کی جانب سے محمد عامر اور رضا اللّٰہ نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کے کھلاڑی خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ، مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 178 رنز بناسکے ۔نوجوان یاسر خان نے 58 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ اختتامی لمحات میں سعد نے 21 گیندوں پر ففٹی بنائی، تاہم اپنی ٹیم کو فتح کی لکیر عبور نہ کرواسکے ، انہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔لاہور قلندرز کی جانب سے حارث رؤف نے 3، اسامہ میر اور شاہین آفریدی نے دو دو جبکہ ڈینیئل سیمس اور سکندر رضا نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔