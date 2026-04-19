صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلندرز کی فتح،راولپنڈیز کو مسلسل ساتویں شکست

  • کھیلوں کی دنیا
قلندرز نے 4وکٹوں کے نقصان پر 210رنزبنائے ،فخر زمان نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 54گیندوں پر 84رنز کی شاندار اننگز کھیلی 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز 9وکٹوں پر 178رنز بناسکے ،ایونٹ میں پلے آف مرحلے کی دوڑ سے آؤٹ ہونیوالی پہلی ٹیم بن گئی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں راولپنڈیز اپنا 7واں میچ بھی ہار گئے ، اس مرتبہ لاہور قلندرز نے 32 رنز سے شکست دے دی، جس کے ساتھ ہی راولپنڈیز ایونٹ میں پلے آف مرحلے کی دوڑ سے آؤٹ ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی۔کراچی کے نیشنل بینک سٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے 27ویں میچ میں لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے ۔فخر زمان نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 54 گیندوں پر 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ نوجوان محمد فاروق نے 41 گیندوں پر 63رنز بنائے جبکہ عبداللّٰہ شفیق 18 گیندوں پر 26رنز بنا کر آؤٹ رہے ۔اختتامی لمحات میں آصف علی نے 6 گیندوں پر 18 رنز بنا کر ٹیم کو 200کا ہندسہ بھی عبور کروایا۔ راولپنڈیز کی جانب سے محمد عامر اور رضا اللّٰہ نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کے کھلاڑی خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ، مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 178 رنز بناسکے ۔نوجوان یاسر خان نے 58 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ اختتامی لمحات میں سعد نے 21 گیندوں پر ففٹی بنائی، تاہم اپنی ٹیم کو فتح کی لکیر عبور نہ کرواسکے ، انہوں نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔لاہور قلندرز کی جانب سے حارث رؤف نے 3، اسامہ میر اور شاہین آفریدی نے دو دو جبکہ ڈینیئل سیمس اور سکندر رضا نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

معاشی دباؤ،جنگ میں ٹرمپ کی سب سے بڑی کمزوری

ایران میں6ائیرپورٹ ، فضائی حدود جزوی بحال

اسرائیل سکیورٹی بہانہ بنا کر خطے میں زمین پر قبضہ کر رہا:ترکیہ

ایران :ہزاروں افراد کا مجتبیٰ خامنہ ای کے حق میں مظاہرہ

جنگ کے 50 دنوں میں 50 ارب ڈالر کے تیل کا نقصان

اگر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چین کیساتھ تصادم سے محتاط رہیں بیلاروس کے صدر کا امریکا کو انتباہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak