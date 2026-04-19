صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
معین علی نے آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل میں شرکت کی وجہ بتادی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے سابق آل راؤنڈر 38 سالہ معین علی نے آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل میں شرکت کی وجہ بتاتے ہوئے کہاکہ کم میچز اور زیادہ کھیلنے کے مواقع میرے فیصلے کی بڑی وجوہات ہیں۔

 مجھے آئی پی ایل میں بیٹنگ کے کم مواقع ملے جس کی وجہ سے مجھے کافی مایوس ہوئی، میں ہمیشہ سے پی ایس ایل کھیلنے کا خواہش مند تھا لیکن شیڈول کے ٹکراؤ کی وجہ سے پہلے موقع نہیں مل سکا۔ ایک پوڈکاسٹ میں انہوں نے کہا کہ اب میں اپنے کیریئر کے آخری حصے میں ہوں اور زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، پی ایس ایل کا مختصر دورانیہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ موزوں ہے ۔واضح رہے کہ معین علی اس وقت کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

معاشی دباؤ،جنگ میں ٹرمپ کی سب سے بڑی کمزوری

ایران میں6ائیرپورٹ ، فضائی حدود جزوی بحال

اسرائیل سکیورٹی بہانہ بنا کر خطے میں زمین پر قبضہ کر رہا:ترکیہ

ایران :ہزاروں افراد کا مجتبیٰ خامنہ ای کے حق میں مظاہرہ

جنگ کے 50 دنوں میں 50 ارب ڈالر کے تیل کا نقصان

اگر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چین کیساتھ تصادم سے محتاط رہیں بیلاروس کے صدر کا امریکا کو انتباہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak