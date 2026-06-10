صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فٹبال میں سیاست ، مختص ایرانی ٹکٹ واپس لے لئے گئے

  • کھیلوں کی دنیا
فٹبال میں سیاست ، مختص ایرانی ٹکٹ واپس لے لئے گئے

اقدام شریک ممالک کے درمیان مساوات کے منافی،ایرانی فٹبال فیڈریشن

تہران (سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈکپ بھی سیاست سے پاک نہ رہ سکا، ایرانی شائقین کے لیے مختص ٹکٹس واپس لے لئے گئے ۔ ایران فٹبال فیڈریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ ورلڈکپ کے آغاز سے چند روز قبل اس کے حصے کے ٹکٹ واپس لے لئے گئے ہیں، جس کے باعث وہ ایرانی شائقین جو پہلے ہی سفر اور دیگر انتظامات مکمل کر چکے تھے ، اب اپنی ٹیم کے میچز دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ فیڈریشن کے جاری بیان کے مطابق ایران کے میچز کے لئے ٹکٹوں کی فروخت کا عمل شروع کیا جا چکا تھا تاہم اچانک یہ مختص ٹکٹ دستیاب نہ رہے۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ متعدد مداح سرکاری طریقہ کار پر اعتماد کرتے ہوئے سفری منصوبے بنا چکے تھے ، اس لیے یہ فیصلہ ان کے لیے شدید مایوسی کا باعث بنا ہے۔ایرانی فٹبال فیڈریشن نے اس اقدام کو بین الاقوامی کھیلوں کے اصولوں اور شریک ممالک کے درمیان مساوات کے منافی قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ ٹورنامنٹ کی تنظیم میں سیاسی عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں۔واضح رہے کہ ورلڈ کپ کے قواعد کے تحت ہر شریک ملک کو اپنے ہر میچ کے لیے تقریبا 8 فیصد ٹکٹ ملتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ جمی کارٹر بنتے جا رہے ہیں

مشرقِ وسطیٰ کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں:انتونیو گوتریس

شہید علی خامنہ ای کی تدفین 10محرم کے بعد کرنے کا اعلان

افغان سرزمین دہشتگرد تنظیموں کیلئے محفوظ پناہ گاہ ،مستقبل مندوب

کرپٹوکرنسی :ٹرمپ خاندان کو اربوں ڈالر منافع ، سرمایہ کاروں کو نقصان

فلپائن میں زلزلے سے اموات کی تعداد 41 ہوگئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak