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جونیئرورلڈ ٹینس چیمپئن شپ ،پاکستان کے 6پلیئرز پہلے راؤنڈ میں کامیاب

  • کھیلوں کی دنیا
جونیئرورلڈ ٹینس چیمپئن شپ ،پاکستان کے 6پلیئرز پہلے راؤنڈ میں کامیاب

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)جونیئر ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ میں پاکستان کے 6 کھلاڑی بوائز سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔۔۔

 حمزہ رومان، احتشام ہمایوں، عامر ، محمد یحییٰ، محمد شیان اور حسن عثمانی نے اپنے اپنے میچز جیت کر دوسرے راؤنڈ کیلئے کوالیفائی کر لیا ۔ گزشتہ روز افتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصی پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر عاصم الحق قریشی نے ایونٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 

 

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