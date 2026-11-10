صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عاکف جاوید کی جگہ علی رضا شاہینز سکواڈ کا حصہ بن گئے

  • کھیلوں کی دنیا
عاکف جاوید کی جگہ علی رضا شاہینز سکواڈ کا حصہ بن گئے

انجری کی تصدیق پر عاکف کو ایشیا کپ رائزنگ سٹارز سے دستبردار کیا گیا

لاہور (سپورٹس ڈیسک )پاکستان نے فاسٹ باؤلر عاکف جاوید کے گھٹنے کی انجری کے باعث مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2026 کیلئے شاہینز سکواڈ میں علی رضا کو شامل کرلیا۔ عاکف جاوید کے ایم آر آئی سکین میں انجری کی تصدیق ہوئی جس کے بعد انہیں مزید نقصان سے بچانے کے لئے ٹورنامنٹ سے دستبردار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔انہیں مکمل فٹنس تک کرکٹ سے دور رہنے اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بحالی کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ باؤلنگ میں واپسی مرحلہ وار ہوگی۔دوحہ میں 19 سے 29 نومبر تک ہونے والے ایونٹ میں دفاعی چیمپئن پاکستان گروپ بی میں بھارت، متحدہ عرب امارات اور نیپال کے ساتھ شامل ہے ۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 20 نومبر کو یو اے ای، دوسرا 22 نومبر کو بھارت اور آخری گروپ میچ 24 نومبر کو نیپال کے خلاف کھیلے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بھیک کی رقم کم ،یتیم بچی پر تشدد، زندہ جلانے کی کو شش،چچا، چچی گرفتار

لاہور:کم عمربچی کی شادی تقریب، دلہا سمیت 6ملزم گرفتار

صوبائی دارالحکومت میں 11وارداتیں ،شہری لاکھوں سے محروم

لاہور:2 افراد کی ایک دوسرے پر فائرنگ،دونوں جاں بحق

باپ بیٹی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، سنگین دھمکیاں

نہری پانی چوری کرنے والے چار افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
Dunya Bethak