صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی ہال میں گرمی سے کوفت،دولہا کا ہرجانے کا دعویٰ

  • عجائب دنیا
شادی ہال میں گرمی سے کوفت،دولہا کا ہرجانے کا دعویٰ

دبئی(نیٹ نیوز)متحدہ عرب امارات ابوظہبی کی کمرشل کورٹ نے نوجوان کی جانب سے ہوٹل انتظامیہ کے خلاف دائر ہرجانے کے مقدمے کو خارج کردیا۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہوٹل کے ناقص انتظامات اور ہال میں گرمی سے اسے شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوٹل کے وکیل نے دعویٰ کے جواب میں عدالت سے استدعا کی کہ عدالت مقدمے کو خارج کردے کیونکہ دوطرفہ معاہدے میں ثالثی کی شق موجود ہے جس کی وجہ سے ابوظہبی کی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں نہیں۔

عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا دعوی کے بنیاد پر جو معاہدہ پیش کیا اس میں واضح طورپر تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کی شرط درج ہے جسے مدعی نے بھی قبول کیا تھا۔اس میں واضح ہے کسی بھی تنازع کی صورت میں ثالثی دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر میں کی جائے ۔عدالت نے مدعی کو عدالتی اخراجات اور وکیل کی فیس ادا کرنے کا حکم صادر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور اور جڑانوالہ میں مبینہ پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک

متعدد وارداتیں :شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم

پتوکی:دو افراد کی 13سالہ گونگی بہری بچی سے زیادتی،1گرفتار ، دوسرا فرار

ہنجر وال پولیس کی کارروائی 3 اشتہاری چور خواتین گرفتار

کوسٹر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار نوجوان جاں بحق

سابقہ رنجش پر شہری کے بیٹے پر بدترین تشدد، ملزم فرار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak