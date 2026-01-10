موسیقی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ؟ اب یہ جاننا بھی ممکن
لاس ویگاس(سپورٹس ڈیسک)کیا آپ نے کبھی سوچا کہ موسیقی کا ذائقہ کیا ہوسکتا ہے ؟اگر ہاں تو اب یہ جاننا ممکن ہے یا یوں کہہ لیں کہ کسی حد تک ممکن ہے ۔
جی ہاں واقعی لولی پاپ سٹار نامی ڈیوائس آپ کے دانتوں کے ذریعے موسیقی پلے کرتی ہے ۔ایک کمپنی نے لاس ویگاس میں کنزیومر الیکٹرونکس شو کے موقع پر یہ انوکھی ڈیوائس پیش کی۔9 ڈالرز کا لولی پاپ بون کنڈکشن کو استعمال کرکے موسیقی کو اندرونی کان میں بجاتی ہے جبکہ میٹھا کھانے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے ۔لاوا ٹیک برانڈز نے اسے تیار کیا ہے اور ایک بار ہی استعمال کیا جاسکتا ہے ، یعنی لولی پاپ ختم ہونے پر موسیقی بھی تھم جاتی ہے ۔کمپنی کے مطابق اس کی جانب سے عالمی سطح پر گلوکاروں سے شراکت داری کی گئی ہے تاکہ موسیقی صارفین کو فراہم کی جاسکے ۔ہر لولی پاپ سٹار کی اپنی دھن، ذائقہ اور انداز ہے ۔