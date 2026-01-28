موسم سرما وزن کم کرنے کیلئے بہترین کیوں ہے ؟
لاہور(نیٹ نیوز)اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ موسم سرما کے دوران جسمانی سرگرمیوں میں کمی اور چکنائی سے بھرپور کھانوں کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر ماہرین صحت کہ رائے اس سے مختلف ہے ۔ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ۔۔۔
3 اہم وجوہات کی بنا پر موسم سرما وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین موسم ہے ۔پہلی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں انسان کا ہاضمہ مضبوط ہوجاتا ہے یعنی ہاضمہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور خوراک کو زیادہ بہتر طریقے سے توڑتا ہے ۔دوسری وجہ یہ ہے کہ غذائی اجزاء جسم کے اندر چربی کی صورت میں ذخیرہ ہونے یا بغیر کسی استعمال کے خارج ہوجانے کے بجائے مؤثر طریقے سے جسم میں جذب ہوتے ہیں۔تیسری وجہ یہ ہے کہ جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو وہ تھرموجنیسیس کے عمل کو فروغ دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کا جسم گرمی پیدا کرنے اور گرم رہنے کے لیے زیادہ کیلوریز جلاتا ہے ۔