صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم سرما وزن کم کرنے کیلئے بہترین کیوں ہے ؟

  • عجائب دنیا
موسم سرما وزن کم کرنے کیلئے بہترین کیوں ہے ؟

لاہور(نیٹ نیوز)اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ موسم سرما کے دوران جسمانی سرگرمیوں میں کمی اور چکنائی سے بھرپور کھانوں کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے مگر ماہرین صحت کہ رائے اس سے مختلف ہے ۔ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ۔۔۔

3 اہم وجوہات کی بنا پر موسم سرما وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین موسم ہے ۔پہلی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں انسان کا ہاضمہ مضبوط ہوجاتا ہے یعنی ہاضمہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے اور خوراک کو زیادہ بہتر طریقے سے توڑتا ہے ۔دوسری وجہ یہ ہے کہ غذائی اجزاء جسم کے اندر چربی کی صورت میں ذخیرہ ہونے یا بغیر کسی استعمال کے خارج ہوجانے کے بجائے مؤثر طریقے سے جسم میں جذب ہوتے ہیں۔تیسری وجہ یہ ہے کہ جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو وہ تھرموجنیسیس کے عمل کو فروغ دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ انسان کا جسم گرمی پیدا کرنے اور گرم رہنے کے لیے زیادہ کیلوریز جلاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، مندی، انڈیکس 384 پوائنٹس گنوا بیٹھا

ڈالر 3 پیسہ، سونا 1500 روپے سستا، چاندی مزید مہنگی

مرکنٹائل ایکسچینج میں 97 ارب روپے کے سودے

یو بی ایل نے بڑی سنڈیکیٹڈ اسلامی فنانسنگ کامیابی سے مکمل کرلی

پاک یواے ای تجارتی کانفرنس، بزنس نیٹ ورکنگ ایونٹ کا انعقاد

خوشحالی مائیکروفنانس بینک کی جانب سے نمایاں کاروباری حل پیش

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak