نوجوانوں میں گھٹنوں کے درد میں اضافہ کیوں؟
لاہور(نیٹ نیوز)گھٹنوں کا درد اب صرف بڑھاپے تک محدود نہیں رہا بلکہ نوجوانوں میں بھی تیزی سے سامنے آ رہا ہے۔ماہرین کے مطابق اس رجحان کی بڑی وجوہات میں غیر متحرک طرزِ زندگی، بڑھتا ہوا جسمانی وزن اور کھیل یا روزمرہ سرگرمیوں کے دوران لگنے والی چوٹیں شامل ہیں۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ آسانی سے دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ معمولی تکلیف کو نظرانداز کرنے سے وقت کے ساتھ یہ سنگین جوڑوں کے مسائل میں تبدیل ہو سکتی ہے ۔ماہرینِ صحت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مناسب جسمانی وزن برقرار رکھنا گھٹنوں کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔گھٹنوں کے اردگرد موجود پٹھوں کو مضبوط بنانا بھی نہایت اہم سمجھا جاتا ہے ، سکواٹس، ٹانگوں کی ورزشیں اور سائیکلنگ جیسی باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں جوڑوں کو بہتر سہارا فراہم کرتی ہیں۔