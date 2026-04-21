نوجوانوں میں گھٹنوں کے درد میں اضافہ کیوں؟

لاہور(نیٹ نیوز)گھٹنوں کا درد اب صرف بڑھاپے تک محدود نہیں رہا بلکہ نوجوانوں میں بھی تیزی سے سامنے آ رہا ہے۔ماہرین کے مطابق اس رجحان کی بڑی وجوہات میں غیر متحرک طرزِ زندگی، بڑھتا ہوا جسمانی وزن اور کھیل یا روزمرہ سرگرمیوں کے دوران لگنے والی چوٹیں شامل ہیں۔

طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ آسانی سے دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ معمولی تکلیف کو نظرانداز کرنے سے وقت کے ساتھ یہ سنگین جوڑوں کے مسائل میں تبدیل ہو سکتی ہے ۔ماہرینِ صحت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مناسب جسمانی وزن برقرار رکھنا گھٹنوں کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔گھٹنوں کے اردگرد موجود پٹھوں کو مضبوط بنانا بھی نہایت اہم سمجھا جاتا ہے ، سکواٹس، ٹانگوں کی ورزشیں اور سائیکلنگ جیسی باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں جوڑوں کو بہتر سہارا فراہم کرتی ہیں۔

 

جے ڈی وینس ابھی امریکا میں ہی موجود ہیں :ذرائع

اسرائیلی فوجی نے لبنان میں حضرت عیسیٰ ؑ کا مجسمہ توڑ دیا

ٹرمپ کے ہر اعلان سے پہلے مارکیٹ میں غیرمعمولی کاروبار

مذاکرات کا مقصداسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے :لبنانی صدر

ایران: 10ہوائی اڈے کھل گئے ،ہفتے سے پروازیں ممکن

ایران امریکا مذاکرات میں کردار کیلئے تیار ہیں:روس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
