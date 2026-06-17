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تصویر میں موجود شخص کس دروازے سے زندہ نکل سکتا ہے

  • عجائب دنیا
تصویر میں موجود شخص کس دروازے سے زندہ نکل سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)اوپر موجود تصویر میں چھپا سوال آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ جیسا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک شخص 4 دروازوں کے سامنے کھڑا ہے مگر وہ کونسا دروازہ ہے۔

جس سے وہ زندہ بحفاظت باہر نکل سکتا ہے ۔پہلے دروازے کے باہر برفانی ماحول نظر آرہا ہے اور وہاں سے نکلنے پر وہ شخص منجمد ہوکر مرسکتا ہے ۔دوسرے دروازے کے پیچھے ایک بھوکی شارک مچھلی موجود ہے ۔تیسرے دروازے کے پیچھے زہریلی گیس بھری ہوئی ہے ۔چوتھے دروازے کے باہر آپ آگ اور آگ برساتے سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اندازہ لگانے میں مشکل ہو رہی ہے تو جان لیں کہ یہ شخص چوتھے دروازے سے باہر نکل سکتا ہے جس میں سورج آگ برساتا نظر آرہا ہے ۔بس اس شخص کو سورج غروب ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں نظر آنے والی آگ سورج کی شعاعوں کا نتیجہ ہے ۔ 

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