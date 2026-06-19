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دنیا کی بدصورت ترین شارک کی پہلی جھلک منظرِ عام پر

  • عجائب دنیا
دنیا کی بدصورت ترین شارک کی پہلی جھلک منظرِ عام پر

لاہور(نیٹ نیوز)بڑی ناک اور پھیلے ہوئے جبڑوں والی دنیا کی بدصورت شارک کی پہلی جھلک سامنے آ گئی۔

سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائیوں میں موجود دنیا کی بدصورت ترین سمجھی جانے والی گوبلن شارک کی ویڈیو ریکارڈ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے ۔گوبلن شارک کو ‘لونگ فوسل’ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شارک کی یہ نسل 12 کروڑ 50 لاکھ سال سے اس کرۂ ارض پر موجود ہے ۔اس شارک کو پہلی بار 2019ء میں ہوائی کے قریب موجود جزیرے جارویس اور 2024ء میں ٹونگا ٹرینچ میں پانی کی گہرائیوں میں تیرتے ہوئے فلمایا گیا تھا۔گوبلن شارک سے متعلق یہ حیرت انگیز انکشافات جرنل آف فش بائیولوجی میں شائع ہوئے ہیں۔سائنسدانوں کے مطابق عام حالات میں اس شارک کا منہ اندر کی طرف ہوتا ہے لیکن شکار کرتے وقت یہ گولی کی رفتار سے اپنے جبڑوں کو تیزی سے آگے کی طرف نکال کر شکار کو جکڑ لیتی ہے ۔ 

 

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