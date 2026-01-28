ڈالر 3 پیسہ، سونا 1500 روپے سستا، چاندی مزید مہنگی
تولہ سونا 5لاکھ30ہزار562،دس گرام 4لاکھ54ہزار871کاہوگیا چاندی کی فی تولہ قیمت 212روپے کے اضافے سے 11640ہوگئی
کراچی (بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 279.82 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی 279.85 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 15 ڈالر کی کمی سے 5082 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا1500روپے کی کمی سے 5 لاکھ 30 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی1286 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 54 ہزار 871 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو فی تولہ سونا 10900روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5لاکھ32ہزار62روپے پر جاپہنچا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 212روپے کے اضافے سے 11ہزار640روپے ہوگئی۔