صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر 3 پیسہ، سونا 1500 روپے سستا، چاندی مزید مہنگی

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر 3 پیسہ، سونا 1500 روپے سستا، چاندی مزید مہنگی

تولہ سونا 5لاکھ30ہزار562،دس گرام 4لاکھ54ہزار871کاہوگیا چاندی کی فی تولہ قیمت 212روپے کے اضافے سے 11640ہوگئی

کراچی (بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 279.82 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی 279.85 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 15 ڈالر کی کمی سے 5082 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا1500روپے کی کمی سے 5 لاکھ 30 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی1286 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 54 ہزار 871 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو فی تولہ سونا 10900روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5لاکھ32ہزار62روپے پر جاپہنچا تھا۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 212روپے کے اضافے سے 11ہزار640روپے ہوگئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

انڈر 19ورلڈکپ سپر سکسز،پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا

ڈان بریڈمین کی کیپ 4لاکھ 60ہزار ڈالر میں فروخت

جیسن گلیسپی کی ایک بار پھرپاکستان کرکٹ میں واپسی کا امکان

آسٹریلیا کرکٹ ٹیم آج لاہور پہنچے گی

ورلڈ کپ‘سکاٹ لینڈ سکواڈ کا اعلان

سیپ بلاٹرنے فیفا ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی حمایت کر دی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak