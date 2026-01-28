صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

کراچی (آئی این پی) سینئر اداکار عدنان شاہ ٹیپو نے کہا ہے کہ خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں ہی اپنا گھر چھوڑ دیا تھا۔

ایک انٹرویو میں عدنان شاہ نے بتایا کہ میرے گھر کا ماحول کافی سنجیدہ تھا تو میں گھر کے ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنانے کے لیے جو اس وقت کے مشہور اداکار تھے ان کی نقل اتارتا تھا۔انہوں نے بتایا کہ میں گھر میں خوش نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی جگہ پر محدود ہوں تو میں نے خود کو جاننے کے لیے صرف 16 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑا دیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak