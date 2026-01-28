صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 97 ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 97 ارب روپے کے سودے

سب سے زیادہ کاروبار گولڈ میں ہوا، مالیت 59.625 ارب رہی

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ایکس)میں میٹلز، انرجی، کاٹس، انڈائسز اور زرعی اجناس میں مجموعی کاروبار 97.752 ارب روپے رہا جبکہ 126,590 لاٹس کی ٹریڈنگ ہوئی۔سب سے زیادہ کاروبار گولڈ میں ریکارڈ کیا گیا جو 59.625 ارب روپے رہا، اس کے بعد کاٹس میں 11.580 ارب روپے ، پلاٹینم میں 10.742 ارب روپے ، نیچرل گیس میں 3.879 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 میں 3.370 ارب روپے ، سلور میں 3.534 ارب روپے ، کاپر میں 1.586 ارب روپے ، کروڈ آئل میں 1.906 ارب روپے ، ایس اینڈ پی 500 میں 1.013 ارب روپے ، پیلاڈیم میں 352.917 ملین روپے ، برینٹ میں 36.891 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی 225 میں 29.534 ملین روپے ، ڈاؤ جونز میں 27.645 ملین روپے جبکہ ایلومینم میں 23.084 ملین روپے کا کاروبار ہوا۔زرعی اجناس میں مجموعی طور پر 31 لاٹس کی ٹریڈنگ ہوئی جس کی مالیت 46.718 ملین روپے رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak