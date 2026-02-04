صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلیف پیکیج سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا، طاہر محمود

  • کاروبار کی دنیا
ریلیف پیکیج سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا، طاہر محمود

ریشنلائزیشن سے مارکیٹ کا اعتماد بحال کرنے میں مددملی،صدراسلام چیمبر

اسلام آباد(اے پی پی)اسلام آباد چیمبر نے صنعتوں اور برآمد کنندگان کیلئے جامع ریلیف پیکیج کے اجرا پر وزیر اعظم کی بھرپور تعریف کی اور اسے معاشی سرگرمیوں کی بحالی، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور  برآمدات کی بنیاد کو مضبوط بنانے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ۔پریس کانفرنس میں صدر آئی سی سی آئی سردار طاہر محمود نے اسلام آباد کی غیر منقولہ جائیداد کی ویلیوایشن ٹیبل پر نظرثانی کرنے پر بھی تعریف کی۔

انہوں نے کہا کہ ریلیف پیکیج سے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھا، اس ریشنلائزیشن سے مارکیٹ کا اعتماد بحال کرنے اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں حقیقی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی میں مدد ملے گی۔آئی سی سی آئی کے صدر نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں 4.04 روپے فی یونٹ کمی، صنعتی وہیلنگ چارجز 9 روپے سے کم، ایکسپورٹ ری فنانس اسکیم کی شرح میں 7.5 فیصد سے 4.5 فیصد تک کمی اور دو سال کیلئے معروف برآمد کنندگان کو نیلے پاسپورٹ کا اجرا قابل تعریف اقدامات ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے 5 شہری لوٹ لئے ،2گاڑیاں ، 3موٹرسائیکلیں چوری

قصور میں 4 سالہ بچی سے زیادتی، جنرل ہسپتال لاہورمنتقل

کھرڑیانوالہ :مبینہ پولیس مقابلہ ، 2 ڈاکو ہلاک ، 2ساتھی فرار

قصور:مہندی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ ، مہمان گولی لگنے سے جاں بحق

میانوالی جیل میں سزائے موت کا قیدی جھلس کر جاں بحق

پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak