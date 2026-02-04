صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیمتی پتھروں کی برآمد اور ریگولرائزیشن کیلئے جامع منصوبہ متعارف کروانے کا فیصلہ

  • کاروبار کی دنیا
قیمتی پتھروں کی برآمد اور ریگولرائزیشن کیلئے جامع منصوبہ متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی حکومت نے اربوں ڈالر کے قیمتی پتھروں کی برآمد اور ریگولرائزیشن کیلیے پانچ سالہ جامع منصوبہ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔

منصوبے کے تحت پانچ سال میں 610 برآمد کنندگان کو عالمی منڈیوں میں نمائش کی سہولت دی جائے گی جبکہ کاروبار کی رجسٹریشن، صوبائی ہم آہنگی اور سہولیات کے لیے مرکزی اتھارٹی بنانے کی بھی تجویز ہے ۔ذرائع کے مطابق مذکورہ اتھارٹی میں وفاقی اور صوبائی نمائندے شامل ہوں گے جبکہ ادارہ قومی جمیز اسٹوںن پالیسی کا نگراں ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

یورپ کے سائنسدانوں کا روبوٹس چاند پر بھیجنے کا فیصلہ

سکاچ ٹیپ کاچپکانے کے علاوہ حیران کن کاموں کیلئے استعمال

تمباکو نوشی سے ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے :تحقیق

بچے نے سمندر میں 4گھنٹے تیر کر خاندان کی زندگی بچالی

امریکا:ڈیوڈ رش کا ٹھوڑی پر سیڑھی سنبھالنے کا انوکھا ریکارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak