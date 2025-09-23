سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اگر ہم دنیا میں سرِ بلند اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرتِ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مشعلِ راہ بنانا ہوگا۔
پاک،سعودی دفاعی معاہدہ عالمِ کفر کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے یہ باتیں ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی سمیت دیگر مقررین نے بیرونِ جامع مسجد فردوس الرحمان، بازار نمبر دو رضا آباد میں منعقدہ سالانہ سیرتِ سیدِ البشر ﷺ کانفرنس سے خطاب کے دوران کہیں۔مقررین نے کہا کہ ہمارے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر مسائل کا حل سیرتِ طیبہ کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے میں مضمر ہے ۔ اگر ہم اپنے فروعی اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر قرآن و حدیث کو رول ماڈل مانیں تو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے اپیل کی کہ اقوامِ مسلمہ کو متحد ہو کر مظلوم کشمیری و فلسطینی عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کا حساب لینا چاہیے اور قبلۂ اول کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد شروع کرنی چاہیے ۔تقریب میں چودھری محمد ارشد گجر، قاری محمد ارشد، مولانا عبدالشکور کاظم، حافظ محسن حمید، محمد انور نعیم، قاری محمد ہاشم رحیم، شیخ محمد اسحاق، حافظ یونس ربانی، حافظ عبدالمجید معاذ، حاجی محمد امین، مولانا محمد امین، حسن سردار گجر، مولانا محمد حنیف ربانی، حافظ احمد اللہ، مولانا ابوبکر جمیل، محمد ادریس یزدانی سمیت دیگر علما و مشائخ بھی موجود تھے ۔ شرکا نے پاک،سعودی دفاعی معاہدہ پر اطمینان کا اظہار کیا ۔تقریب کے اختتام پر ملکی بقا، استحکام اور دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔