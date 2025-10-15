صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:موٹرسائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی، خاتون جاں بحق،3زخمی

  • فیصل آباد
پیرمحل:موٹرسائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی، خاتون جاں بحق،3زخمی

حادثہ چک نمبر 328 گ ب کے قریب پیش آیا،سنانواں بی بی موقع پر دم توڑگئی

 پیرمحل (نمائندہ دنیا) موٹرسائیکل ٹرک سے ٹکرانے سے موٹرسائیکل سوار خاتون جاں بحق اور دو خواتین سمیت تین افراد زخمی ہوگئے ،بتایاگیاہے کہ چک نمبر 328 گ ب کے قریب تیز رفتار موٹرسائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی،جس سے موٹرسائیکل سوار سنانواں بی بی موقع پر جاں بحق جبکہ حسن علی، عائشہ بی بی اور شازیہ بی بی زخمی ہوگئے ۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹرسائیکل سوار فیملی چک نمبر 309 گ ب لنک روڈ جا رہی تھی کہ اچانک ٹرک سامنے آگیا۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال پیرمحل منتقل کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر