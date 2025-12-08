صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن پروٹیکشن سنٹر کی خواتین کی بحالی و آگاہی کیلئے نمائش

  • فیصل آباد
ویمن پروٹیکشن سنٹر کی خواتین کی بحالی و آگاہی کیلئے نمائش

سروسز حاصل کرکے پاؤں پر کھڑی ہونے والی خواتین نے مصنوعات پیش کیں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیر اہتمام خواتین کو تشدد سے بچاؤ اور اس حوالے سے عوامی آگاہی کا سلسلہ بلاتعطل جاری ہے ۔ ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی کے مطابق اس سلسلے میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں ویمن سنٹر سے سروسز حاصل کرکے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے والی خواتین نے اپنی تیار کردہ مصنوعات پیش کیں۔ نمائش میں ہینڈی کرافٹس، گارمنٹس، فوڈ آئٹمز اور دیگر سٹالز شامل تھے ۔کنول شہزادی نے بتایا کہ اس نمائش کی بدولت خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور معاشی طور پر خودمختار ہونے کا موقع ملا۔ مینجر قصرِ بہبود ریحانہ یاسمین نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور ویمن سنٹر کی کاوشوں کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر