واسا کے ایم ڈی نے آپریشنز سٹاف کو آخری وارننگ جاری کر دی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے مین ہول مسنگ اور سیوریج اوور فلو کے حوالے سے آپریشنز سٹاف کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے ۔
انہوں نے ہدایت کی کہ ڈائریکٹر سے لیکر سیور مین تک کے تمام علاقے نوٹیفائی کیے جائیں اور ہر سٹاف روزانہ اپنے متعلقہ علاقوں کا وزٹ کر کے رپورٹ جمع کرائے ۔اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایم ڈی واسا نے کہا کہ کسی بھی سکول، کالج، مسجد، چرچ یا کمرشل مارکیٹ کے سامنے پانی جمع نہیں ہونا چاہیے ۔ تمام آپریشنز افسران اور سٹاف کو اپنے علاقے تفویض کیے جائیں اور جہاں مین ہول کا کور مسنگ ہو یا سیوریج اوورفلو ہو، اسے فوری طور پر شکایت سے پہلے حل کیا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ واسا ہیلپ لائن 1334 پر درج کی گئی کسی بھی کمپلینٹ کو دوبارہ کھولا نہیں جائے گا اور فرضی رپورٹ دینے والے انجینئر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایم ڈی واسا نے کہا کہ یہ آخری وارننگ ہے اور احکامات پر عمل نہ ہونے پر نوکریوں سے برخاستگی پر بھی غور کیا جائے گا۔ثاقب رضا نے ڈی ایم ڈی او اینڈ ایم عثمان ضیا کو ہدایت دی کہ تمام آپریشنز افسران اور سٹاف کے علاقے نوٹیفائی کریں اور ڈیوٹی روسٹر جاری کریں۔