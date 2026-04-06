ژالہ باری اور تیز ہواؤں سے گندم کی فصل کو شدید نقصان

  • فیصل آباد
ژالہ باری اور تیز ہواؤں سے گندم کی فصل کو شدید نقصان

فصلیں زمین پر گر گئیں ،مجموعی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا:کاشتکاروں کا ردعمل

چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر اور گردونواح میں گزشتہ دو روز کے دوران ہونے والی بارش، ژالہ باری اور تیز ہواؤں نے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے ۔مختلف علاقوں میں فصلیں زمین پر گر گئیں جبکہ گندم کے سٹے بھی متاثر ہوئے، جس سے کاشتکاروں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ متاثرہ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی گندم کی کاشت پر لگائی تھی، تاہم کھاد، بیج، ڈیزل اور زرعی ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے پہلے ہی اخراجات میں اضافہ کر دیا تھا اور اب موسم کی تباہ کاریوں نے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق تیز ہواؤں کے باعث فصلیں گرنے سے پیداوار میں واضح کمی کا خدشہ ہے جبکہ ژالہ باری سے دانے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس سے مجموعی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا۔کسانوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیا جائے ، متاثرہ کاشتکاروں کو سبسڈی فراہم کی جائے اور نقصانات کے ازالے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔

مارکیٹ میں سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ بے حس

رواں سال 155 طلبہ کے امریکا میں ریزیڈنسی میچ حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم

ٹاؤن شپ :بچوں کے کھلونوں کی دکان ، گودام میں آتشزدگی

پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کی والدہ کا انتقال

تیز رفتار کار کی ٹکر سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی

ایسٹر پر سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر