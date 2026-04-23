صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارتھ ڈے پر جی سی ویمن یونیورسٹی میں شجرکاری پر زور

  • فیصل آباد
وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین کی قیادت میں ریلی، 200 پودے لگائے گئے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں ارتھ ڈے کے موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (تمغئہ امتیاز) نے بطور مہمان خصوصی مختلف سرگرمیوں کا افتتاح کیا۔ان کی قیادت میں نکالی گئی آگاہی ریلی میں پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ انور، ڈاکٹر میاں عمر فاروق، رضوان خان، یونیورسٹی فیکلٹی ممبران اور طالبات نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے ماحولیاتی تحفظ اور زیرو ویسٹ کے پیغامات پر مبنی بینرز اٹھا کر آگاہی پھیلائی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کنول امین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحول کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور پلاسٹک کے بے جا استعمال پر فوری قابو پانا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے پلاسٹک اشیا پر پابندی اور زیرو ویسٹ کلچر کے فروغ کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔بعد ازاں شجرکاری مہم کے دوران وائس چانسلر نے تھیویٹیا کا پودا لگایا، جبکہ مجموعی طور پر 200 مقامی، سایہ دار، آرائشی اور پھلدار پودے لگائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

