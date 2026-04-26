پولیس نے 4مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے 4 مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کی نیت سے چھپے 4 مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیاجو اپنے شکار کی تلاش میں تھے۔
ملزموں کے قبضے سے اسلحہ، نقدی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد کرلیا گیا،پولیس نے مزید تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔