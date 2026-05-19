صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی، صفائی اور ترقیاتی منصوبوں پر سخت مانیٹرنگ کا حکم

  • فیصل آباد
گرانفروشی، صفائی اور ترقیاتی منصوبوں پر سخت مانیٹرنگ کا حکم

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت اجلاس ،مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسران کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے گرانفروشی کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے بیوٹیفکیشن سکیموں، ستھرا پنجاب پروگرام اور واسا کے صفائی و سیوریج امور پر بھی بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور شہر کو صاف ستھرا رکھا جائے ۔انہوں نے ای بز پورٹل پر زیر التواء درخواستوں کو فوری نمٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو بروقت سہولیات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

معرکہ حق میں قوم اپنی عسکری قیادت کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ، گورنرسندھ

بجٹ میں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ

وزیر اوقاف کی سعودی قونصل جنرل سے ملاقات

بھارت کی اشتعال انگیزی امن کیلئے خطرہ ، ڈاکٹر عشرت العباد

وزیراعلیٰ ہاؤس کمپلین سیل عوامی خدمت کی شاندار مثال، بیرسٹر ارسلان

تاجروں پر تشدد اور تضحیک آمیز رویہ قابلِ مذمت ،آفاق احمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس