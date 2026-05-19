صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:عیدالاضحی کیلئے سیل پوائنٹس قائم، سہولیات فراہمی کا فیصلہ

  • فیصل آباد
جھنگ:عیدالاضحی کیلئے سیل پوائنٹس قائم، سہولیات فراہمی کا فیصلہ

شورکوٹ ،جھنگ ،اٹھارہ ہزاری ایک ایک ، احمد پور سیال میں دو سیل پوائنٹ قائم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )عیدالاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کو منظم، محفوظ اور سہل بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق تحصیل جھنگ، شورکوٹ اور اٹھارہ ہزاری میں ایک ایک جبکہ تحصیل احمد پور سیال میں دو سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں بیوپاریوں اور خریداروں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔سیل پوائنٹس پر پینے کے صاف پانی، سایہ دار جگہوں، پارکنگ اور صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ویسٹ مینجمنٹ عملہ بھی متحرک رکھا گیا ہے ۔انتظامیہ کے مطابق ریسکیو 1122، محکمہ صحت اور لائیو سٹاک کے خصوصی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ویٹرنری ڈاکٹرز جانوروں کا معائنہ اور رہنمائی کر رہے ہیں جبکہ ریسکیو عملہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود ہے ۔ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ شہر کی سڑکوں اور غیر مقررہ مقامات پر جانوروں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف مقررہ سیل پوائنٹس سے خرید و فروخت کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پرانا سسٹم ختم،نئی مقامی حکومتوں کی منتقلی شروع

جوہر ٹاؤن میں بیکری یونٹ بند، 22فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

ایل ڈی اے کے کمرشل و رہائشی پلاٹوں کی پانچویں قرعہ اندازی

آئی جی کی ملازمین اور اہلخانہ سے ملاقات ،مسائل حل کے احکامات

یونیورسٹی آف ایجوکیشن بینک روڈ کیمپس میں فن پاروں کی نمائش

کینال پر لوڈروموٹر سائیکل رکشوں کے داخلے پر پابندی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس