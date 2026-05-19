صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30 خواتین اساتذہ کی ای ایس ٹی پر ترقی، متعدد شرائط عائد

  • ملتان
30 خواتین اساتذہ کی ای ایس ٹی پر ترقی، متعدد شرائط عائد

30 خواتین اساتذہ کی ای ایس ٹی پر ترقی، متعدد شرائط عائدشرائط ترقی کیساتھ پروبیشن، جوائننگ مدت ، کارکردگی سے متعلق عائد کی گئیں

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب میں محکمہ سکولز نے ضلع ملتان کی مختلف سرکاری اسکولوں میں تعینات 30 خواتین اساتذہ کو پرائمری اسکول ٹیچر (پی ایس ٹی) سے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر (ای ایس ٹی) پر ترقی دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ ترقیاں دو الگ الگ نوٹیفکیشنز کے تحت کی گئی ہیں جن میں آرٹس کی 22 اور سائنس و ریاضی کی 8 اساتذہ شامل ہیں۔ترقی پانے والی اساتذہ میں شگفتہ نسرین، ذاکرہ قادری، ثمینہ خانم، نازیہ عباد، راشدہ قریشی، کوثر پروین، شاہین اختر، فرزانہ کوثر، چند بانو، سعدیہ حبیب، فوزیہ بخاری، رخشندہ پروین، شازیہ حمید، عافیہ ستار، نوشین گلابت، ثنوبّر بتول، فرزانہ کوثر، مسرّت یاسمین، روزینہ منظور، رخشندہ ناز، صافیہ انجم، عمرانہ ضیاء، رحمانہ جمیل، ثمینہ افاق، سدرہ جاوید قریشی، ماریہ ثناء، اسماء فیض، حلیمہ سعدیہ اور ثناء غوری شامل ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق ترقی پانے والی اساتذہ پر متعدد شرائط عائد کی گئی ہیں جن کے تحت وہ ایک سال کی پروبیشن پر ہوں گی اور کارکردگی غیر تسلی بخش ہونے کی صورت میں انہیں واپس سابقہ عہدے پر بھیجا جا سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جائیکا اسلام آباد میں واٹر سپلائی، سیوریج کے ماسٹر پلان پر کام کریگی

بنگلہ دیش کے سینئرآفیسرز کا دورہ ایف بی آر، نظام کا جائزہ

پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کوریا کا اجلاس ،کارکردگی پر اظہار اطمینان

کلر کہار سردھی میں سالانہ مفت ڈینٹل کیمپ کا کامیاب انعقاد

نجی بحالی مراکز خواتین کی آزادی سلب کرنیکا ہتھیار،شیری رحمن

حکومت کی معاشی کار کر دگی سے مطمئن نہیں ، گورنر پنجاب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس