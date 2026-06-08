صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے احکامات

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کے احکامات

شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح : عائشہ رضوان

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد کا سلسلہ جاری ہے ۔اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے گزشتہ روز اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل اور شکایات تفصیل سے سنیں اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کے افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔کھلی کچہری میں شہریوں کی جانب سے صفائی ستھرائی، تجاوزات، صحت، تعلیم، نکاسی آب اور دیگر بلدیاتی مسائل پیش کیے گئے۔

ڈپٹی کمشنر نے ان مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام درخواستوں کو مقررہ وقت میں میرٹ پر حل کیا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ عوامی شکایات کے ازالے میں غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کے لیے سرکاری دفاتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور افسران کو عوامی مسائل کے حل کے لیے فیلڈ میں متحرک رہنا ہوگا۔انہوں نے ضلعی افسران کو ہدایت کی کہ سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کے مسائل توجہ سے سنیں اور ان کا قابل عمل و دیرپا حل یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کا سرکاری اداروں پر اعتماد مزید مضبوط ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود موٹرسائیکل ریڑھیوں کی بھر مار، شہر میں ٹریفک جام معمول

سیلاب سے تباہ پل کی عدم تعمیر: 85دیہات کے مکینوں کو مشکلات

ماس ٹرانزٹ کوریڈور ترقی میں اہم کردار ادا کریگا :کمشنر

گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ، کاروباری طبقہ سراپا احتجاج

گڑ منڈی میں غیر قانونی کھوکھوں کیخلاف آج آپریشن کا فیصلہ

پنجاب حکومت کی تحصیل بار نوشہرہ ورکاں کیلئے 25لاکھ روپے گرانٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر