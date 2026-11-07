نماز جنازہ کی ادائیگی کیلئے آئے شہری کو جیب تراشوں نے شکار بنا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے آئے شہری کو جیب تراشوں نے اپنا شکار بنا لیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ضمیر احمد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ دوست کے والد کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے جنازہ گاہ پہنچا۔ تو اس دوران نامعلوم ملز موں نے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
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