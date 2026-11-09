صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راؤ کاشف رحیم خاں کی شہریوں سے ملاقاتیں، مسائل کے حل کی یقین دہانی

  • فیصل آباد
راؤ کاشف رحیم خاں کی شہریوں سے ملاقاتیں، مسائل کے حل کی یقین دہانی

سمندری (نمائندہ دنیا) رکن صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں نے اپنے دفتر میں اہل حلقہ اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں سے ملاقاتیں کیں۔

اس موقع پر شہریوں نے انہیں اپنے درپیش مسائل، مشکلات اور عوامی ضروریات سے آگاہ کیا۔ راؤ کاشف رحیم خاں نے شہریوں کے مسائل توجہ سے سنے اور ان کے فوری اور پائیدار حل کے لیے متعلقہ محکموں کے حکام سے رابطے اور ضروری اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور حلقے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر