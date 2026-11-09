صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ،شازیہ بانو

  • سرگودھا
حکومت عوامی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ،شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ (ن) ویمن ونگ شازیہ بانو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں۔۔۔

 ملک و قوم کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ،اور اسی ویژن کے تحت حکومت جدید تقاضوں کے مطابق پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے ۔ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ، نئی آٹو پالیسی، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیاتی تحفظ، صحت اور عوامی سہولیات کے منصوبے ایک روشن اور ترقی یافتہ پاکستان کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی اور عوامی سہولیات  سے نمایاں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر