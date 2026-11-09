صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب ، جلال پور میں صفائی اور تزئین کی مہم جاری

  • ملتان
ستھرا پنجاب ، جلال پور میں صفائی اور تزئین کی مہم جاری

جلال پور پیروالہ (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور سعد صہیب سرور کی زیر نگرانی ستھرا پنجاب مہم کے تحت تحصیل بھر میں صفائی ستھرائی، تزئین و آرائش اور وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں مساجد کی دھلائی، صفائی اور چونے سے لائننگ کا عمل جاری ہے ، جبکہ قبرستانوں میں بھی خصوصی صفائی مہم کے تحت انتظامات بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر کرب اسٹونز کی پینٹنگ اور عوامی مقامات و دیواروں سے غیر ضروری وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سعد صہیب سرور نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ تمام سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی، صفائی کے معیار اور کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ جلال پور کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہیوی ٹریفک، تیز رفتاری، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، 2026 میں 270 افراد جاں بحق

بلدیاتی خدمات اور دیگر سرکاری محکموں کی کارکردگی کا جائزہ

کاشتکاروں کو اب تک 151 ٹریکٹرز کی بکنگ مکمل ہو چکی

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا شہر کے مختلف علاقوں اور مریم نواز میڈیکل کالج کا دورہ

سکیورٹی پرسنلز کی بھرتی ،امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ

خوشاب اور جوہرآباد کی تاجر برادری کے درمیاں رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر