صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا دارالسکینہ روڈ اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کا دارالسکینہ روڈ اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منصوبوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں ضلع بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل، تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے اور عوام کو بہتر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے منصوبوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) عبدالرحمن نے دارالسکینہ روڈ کے زیرِ تعمیر منصوبے اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور دونوں ترقیاتی منصوبوں پر جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔

دورے کے دوران متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو منصوبوں کی مجموعی پیش رفت، تعمیراتی سرگرمیوں اور اب تک مکمل ہونے والے کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر سے گریز کیا جائے اور دستیاب وسائل کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے کام کی رفتار مزید تیز کی جائے ۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سڑک کے اطراف قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد شہریوں کو آمدورفت میں بہتر سہولیات میسر آسکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر