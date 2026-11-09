صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا گرین بیلٹس کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت کا حکم

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا گرین بیلٹس کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت کا حکم

شہری سہولیات کی فراہمی میںغفلت برداشت نہیں کی جائے گی:نوید احمد

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے دستگیر روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن اور ملحقہ چوک کا دورہ کرتے ہوئے گرین بیلٹس کی بحالی، خراب گھاس کی تبدیلی اور نئی پھولدار کیاریوں کی تیاری کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پی ایچ اے حکام کو گرین بیلٹس کی فوری بحالی و تزئین و آرائش اور موسمی پھولدار پودوں کی شجرکاری یقینی بنانے ، جبکہ میونسپل کارپوریشن حکام کو سڑک پر موجود کھڈوں کی فوری مرمت کی ہدایات جاری کیں۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے مزید کہا کہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی، سڑکوں کی بروقت تعمیر و بحالی، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے ، تجاوزات کے خاتمے اور شہر کی خوبصورتی و سرسبز ماحول کے فروغ کیلئے تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطے سے عملی اقدامات یقینی بنائیں۔ شہری سہولیات کی بہتری اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناجائز منافع خور بے لگام ، مہنگائی نے عام شہریوں کی زندگی کو اذیت ناک بنا دیا

9 مشکوک ادویات کیخلاف ہنگامی الرٹ جاری

مقابلوں میں ہلاک حراستی اموات تصورہوں گی: پولیس سرجن کا حکم نامہ

ضلعی ویٹرنری کمپلیکسز کی تعمیر کے جدید ڈیزائنز منظور

پولیو ویکسی نیشن انتظامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ

میئر کاقدیم سوامی نارائن مندر کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر