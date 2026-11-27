گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملز م الماریوں کا صفایا کرگئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر ملزمان الماریوں کا صفایا کرگئے۔
تھانہ گلبرگ کے علاقے جناح کالونی میں کاشان نامی شہری کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملز م گھر میں داخل ہوئے اور گھر سے نقدی، زیورات، موبائل اورد یگر سامان چوری کرکے راہ فرار اختیا رکرگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے۔
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