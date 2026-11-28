اسسٹنٹ کمشنر ضیا اللہ گوندل کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد نعمان صدیق کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ضیا اللہ گوندل نے ٹی ایچ کیو ہسپتال جڑانوالہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عملے کی حاضری، صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔
اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ ضیاء اللہ گوندل نے ہسپتال کی زیر تعمیر ایمرجنسی کا بھی معائنہ کیا۔ منصوبہ مکمل ہونے پر ایمرجنسی بلاک میں مزید 18 بیڈز کا اضافہ ہوگا، جس سے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آئیں گی۔
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