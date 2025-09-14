صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

  • گوجرانوالہ
سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)پاکستا ن تحریک انصاف کے مرکزی رہنما،سابق وفاقی وزیرچودھری مونس الٰہی نے کہاہے کہ معاشی ماہرین ملک میں آنیوالے سیلابی خطرے سے خبردار کررہے ہیں کہ۔۔۔

 سیلاب کے بعد 50فیصد سے زیادہ پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے جاسکتاہے تاریخ کے اس بحران کامقابلہ موجودہ ڈمی اورنااہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ، انہوں نے کہاکہ مینڈیٹ چورحکمرانوں کی غفلت کے باعث یہ مسائل پیداہوئے ہیں انکے پاس مسائل کاکوئی حل نہیں ،عمران خان کی قیادت میں ملک کوایک مرتبہ پھربحرانوں سے نکالیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان

راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل

راجہ بازار ، مرکزی سڑک کی بندش ،کاروبار متاثر ،نوٹس لیا جائے، صدر راولپنڈی چیمبر

ڈی پی او تلہ گنگ کی کھلی کچہری ،پولیس ریونیو سے متعلق شکایات کے انبار

اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر

مو ٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل