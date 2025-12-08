صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد شہر کے سیوریج پر کام جلد شروع ہوگا :بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر بلال فاروق تارڑ نے وزیرآباد کے مرکزی دفتر میں عوامی مسائل سنے اور حل کیلئے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنما عنصر محمود سندھو ، قمر فیاض چیمہ ،حسنین محسن چیمہ،عمران ٹھکرا ایڈووکیٹ ،علی کلیار و دیگر بھی موجود تھے ۔

 فاروق تارڑ نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر اتوار کو مرکزی دفتر میں عوامی شکایات سنا کریں گے ،حکومت عوامی مسائل کے حل اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے انہوں نے کہا کہ وزیرآباد شہر کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج سسٹم ہے جس پر کروڑوں روپے کی لاگت سے جلد کام شروع ہو جائے گا سیوریج سسٹم کا پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے اور 11 دسمبر کوٹینڈر لگنے جا رہا ہے اس کے علاو ہ ہمارے دور میں سیالکوٹ روڈ مکمل ہونے جا رہی جبکہ صاف پانی اور برساتی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کروڑوں روپے کے بجٹ سے ہونے والے کام بھی تکمیل کے قریب ہیں جبکہ وزیرآباد میں گرین بسیں پہلے ہی سے رواں دواں ہیں اور دو روز قبل 60 ارب سے زائد مالیت کے گکھڑ سے ایمن آباد تک ماس ٹرانزٹ منصوبہ کا بھی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ مریم نواز نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے جس سے عوام کو آسان سفری سہولیات میسر آ سکیں گی۔ 

 

