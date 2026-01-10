صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے :پی ٹی آئی رہنما

  • گوجرانوالہ
عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے :پی ٹی آئی رہنما

نواز شریف ایک سیاستدان تھے جبکہ عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں

سمبڑیال (نامہ نگار)پی ٹی آئی کے رکنِ قومی اسمبلی بریگیڈیئر (ر) اسلم گھمن اور ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی و سابق ایم پی اے چوہدری عظیم نوری گھمن نے کہا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریکِ انصاف دہشت گردوں کے حامی نہیں بلکہ قومی یکجہتی کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہیں، اس لیے انہیں مائنس کرنا ممکن نہیں۔انہوں نے کہا کہ عمران خان دلیر اور اصولوں پر قائم لیڈر ہیں، ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر لیا جائے وہ نواز شریف نہیں بنیں گے ۔ نواز شریف ایک سیاستدان تھے جبکہ عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں۔ پی ٹی آئی نہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹے گی اور نہ ہی عمران خان کبھی گڑگڑائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن