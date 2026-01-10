صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:قبرستان اور ملحقہ شاہراہ پانی جمع ، گندگی کے ڈھیر

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:قبرستان اور ملحقہ شاہراہ پانی جمع ، گندگی کے ڈھیر

متعدد لائٹس کی خرابی کے باعث نشے کے عادی افراد ڈیرہ جمائے رکھتے ہیں

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا )حافظ آباد شہر میں ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے قبرستانوں اور شاہراؤں کو خوبصورت بنانے کے دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ بڑے قبرستان جو ریلوے لائن سے ملحقہ شاہراہ پر واقع ہے ، وہاں گندے پانی کے کھڑے رہنے سے شاہراہ جوہڑ میں تبدیل ہو چکی ہے ۔قبروں کے اردگرد گندگی و غلاظت کے ساتھ آوارہ کتوں کی بھرمار سے قبروں کا تقدس بھی متاثر ہو رہا ہے ۔ مزید برآں قبرستان سے ملحقہ شاہراہ پر متعدد لائٹس کی خرابی نے اندھیرا پیدا کر دیا ہے ، جس کے باعث نہ صرف نشے کے عادی افراد ڈیرہ جمائے رکھتے ہیں بلکہ شہریوں کو رات میں تدفین کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے لائن والے قبرستان کی شاہراہ کو جوہڑ میں تبدیل ہونے سے بچایا جائے۔

